Zahl der Erwerbstätigen sinkt erstmals seit knapp einem Jahr

Berlin (Reuters) - Angesichts der Konjunkturflaute ist die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland im Juni erstmals seit knapp einem Jahr gesunken - wenn auch nur minimal.

Gut 45,7 Millionen Personen mit Wohnort in Deutschland gingen einer Arbeit nach. Bereinigt um saisonale Verzerrungen seien das 1000 weniger als im Vormonat, teilte das Statistische Bundesamt am Dienstag nach vorläufigen Berechnungen mit. Das ist das erste Minus seit Juli 2022. "Bis Mai 2023 waren die Erwerbstätigenzahlen monatlich gestiegen, wenn auch zuletzt mit schwächerer Dynamik", erklärten die Statistiker. Im Mai lag der Zuwachs noch bei 16.000.

Im Vergleich zum Juni 2022 stieg die Zahl der Erwerbstätigen dagegen um 0,7 Prozent oder 305.000 Personen. Zum Vergleich: Im Mai lag das Plus bei 330.000, zu Jahresbeginn sogar bei 433.000 Personen. Im Vorjahresvergleich setzte sich somit "der langfristige Aufwärtstrend auf dem Arbeitsmarkt verlangsamt fort", so das Statistikamt.

Der maue Konjunktur droht in der zweiten Jahreshälfte auf den bislang robusten Arbeitsmarkt durchzuschlagen - vor allem in der Industrie: Das Beschäftigungsbarometer für die deutsche Wirtschaft fiel im Juli auf den schlechtesten Wert seit fast zweieinhalb Jahren, wie das Münchner Ifo-Institut bei seiner Umfrage unter Tausenden Unternehmen herausfand. Es gab um 1,2 auf 97,1 Punkte nach - den niedrigsten Stand seit Februar 2021, als die Corona-Krise die Wirtschaft belastete. "Nahezu alle Branchen werden vorsichtiger bei Neueinstellungen", sagte der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe. Ihr Personal aufstocken wollen nur die Dienstleister, dort vor allem im Tourismus sowie in der IT-Branche. "In der Industrie wird verstärkt über Entlassungen nachgedacht, insbesondere in der Chemischen Industrie und der Metallbranche", betonte das Ifo-Institut.

Deutschland ist der Rezession im zweiten Quartal mit Mühe und Not entronnen. Das Bruttoinlandsprodukt in Europas größter Volkswirtschaft stagnierte, nachdem es in den beiden Vorquartalen jeweils geschrumpft ist. Im Gesamtjahr dürfte es um 0,3 Prozent niedriger ausfallen als 2022, sagte der Internationale Währungsfonds (IWF) voraus.

