Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland steigt im vierten Quartal

WIESBADEN (Dow Jones)--Die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland ist im vierten Quartal 2023 gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, waren im vierten Quartal rund 46,2 Millionen Personen in Deutschland erwerbstätig. Die Erwerbstätigenzahl stieg damit im Vergleich zum Vorquartal saisonbereinigt um 28.000 Personen (plus 0,1 Prozent). Im dritten Quartal war die Erwerbstätigkeit saisonbereinigt noch leicht um 7.000 Personen (0,0 Prozent) gesunken.

Ohne Bereinigung um saisonale Effekte stieg die Zahl der Erwerbstätigen im vierten Quartal gegenüber dem dritten Quartal um 161.000 Personen oder 0,3 Prozent. Ein Anstieg der Erwerbstätigenzahl im vierten Quartal eines Jahres gegenüber dem Vorquartal ist nach Angaben von Destatis üblich, allerdings fiel der Zuwachs im Jahr 2023 geringer aus als 2022 (plus 252.000 Personen - plus 0,6 Prozent).

Die Zahl der Erwerbstätigen erreichte damit gleichwohl erneut einen historischen Höchststand, nachdem bereits im dritten Quartal 2023 der vormalige Höchstwert vom vierten Quartal 2022 mit knapp 46,0 Millionen Erwerbstätigen um 55.000 Personen oder 0,1 Prozent überschritten worden war.

