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08.05.2026 10:22:00
Zahl der Firmenpleiten im ersten Quartal leicht gesunken
"Trotz der anhaltend schwierigen Wirtschaftslage ist die Zahl der Firmenpleiten zu Jahresbeginn 2026 im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken", sagte Statistik-Austria-Generaldirektorin Manuela Lenk. "Die meisten Insolvenzen entfielen auf den Dienstleistungsbereich, den Bau und den Handel. Gleichzeitig sehen wir im Dienstleistungssektor und im Handel auch die meisten Registrierungen."
Dienstleistungsbereich, Bau und Handel mit meisten Pleiten
Konkret verbuchte der Bereich Finanzdienstleistungen/sonstige Dienstleistungen mit 481 Insolvenz-Fällen den höchsten Wert, gefolgt von der Bau-Branche mit 308 und dem Handel mit 280 Pleiten, wobei die Zahl der Insolvenzen auch stark von der Anzahl der in den einzelnen Wirtschaftsbereichen aktiven Unternehmen abhängig ist. Vergleichsweise wenige Insolvenzfälle gab es in den Bereichen Information und Kommunikation (52) und Sachgütererzeugung (86).
Bei den Unternehmensregistrierungen hatte im ersten Quartal ebenfalls der Bereich Finanzdienstleistungen/sonstige Dienstleistungen (5.655) die Nase vorn, gefolgt von den persönlichen Dienstleistungen (3.486) und dem Handel (3.326). Zu den Registrierungen weist die Statistik Austria darauf hin, dass eine solche lediglich als Absichtserklärung zu verstehen ist und nicht in jedem Fall bedeutet, dass auch eine wirtschaftliche Tätigkeit aufgenommen wird. Die Zahlen seien dennoch ein Frühindikator für die Wirtschaftsentwicklung.
sag/bel
WEB http://www.statistik.at/
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