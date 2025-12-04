|
04.12.2025 11:48:00
Zahl der Frauen in Teilzeit im dritten Quartal um 33.400 gesunken
Die Teilzeitquote bei Männern stieg hingegen im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahresquartal um 0,6 Prozentpunkte auf 14 Prozent, geht aus einer aktuellen Aussendung der Statistik Austria hervor. Zum Vergleich: Vor 20 Jahren, im 3. Quartal 2005, betrug die Teilzeitquote bei Frauen 39,3 Prozent und bei Männern 6,2 Prozent.
Zweithöchste Teilzeitquote in Österreich im EU-Vergleich
Österreich verzeichnete zuletzt die zweithöchste Teilzeitquote aller 27 EU-Staaten und lag damit hinter den Niederlanden und vor Deutschland. Die Debatte rund um Teilzeit flammte in den vergangenen Jahren mehrfach auf. Die ÖVP kritisiert die hohe Teilzeitquote angesichts des Fachkräftemangels und verweist auf die negativen volkswirtschaftlichen Effekte sowie finanzielle Einbußen für die Sozialversicherung. Der damalige Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) hatte Anfang 2023 darauf gedrängt, Teilzeitarbeit für junge Menschen ohne Betreuungspflichten oder gesundheitliche Einschränkungen weniger attraktiv zu machen. 2024 brachte die ÖVP einen Vollzeitbonus ins Spiel. Im Sommer 2025 entfachte ÖVP-Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer mit seinem Sager von einer "Lifestyle-Teilzeitwelle" die politische und mediale Debatte erneut.
SPÖ, Gewerkschaft und Grüne führen Betreuungs- und Pflegearbeit als Teilzeit-Hauptgründe ins Feld. FPÖ und NEOS wünschen sich mehr Leistungsanreize für Vollzeitarbeit.
Pensionsantrittsalter steigt: Mehr 55- bis 64-jährige Frauen mit Job
Einen deutlichen Anstieg der Erwerbsbeteiligung gibt es bei den 55- bis 64-jährigen Frauen, der vor allem mit der schrittweisen Anhebung des Pensionsantrittsalters zusammenhängt. Heuer waren von Juli bis September 56,8 Prozent der Frauen dieser Altersgruppe erwerbstätig, im Vergleich zum Vorjahresquartal ein Zuwachs um 4,7 Prozentpunkte. "Im internationalen Vergleich ist die Erwerbsbeteiligung Älterer in Österreich aber nach wie vor unterdurchschnittlich", so die Generaldirektorin der Statistik Austria, Manuela Lenk.
cri/ivn
