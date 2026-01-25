25.01.2026 10:02:00

Zahl der Gewerbeanmeldungen 2025 erneut gestiegen

Die Zahl der Gewerbeanmeldungen ist 2025 erneut gestiegen. Im vergangenen Jahr wurden 103.187 Gewerbe neu angemeldet. Das entspricht einem Plus von 5,4 Prozent zum Vorjahr 2024, teilte das Wirtschaftsministerium am Sonntag mit. Beim Gesamtbestand der aufrechten Gewerbe gab es im Jahresvergleich hingegen einen Rückgang. Gab es Ende 2024 noch 959.123 aufrechte Gewerbe, sank die Zahl bis Ende 2025 auf 942.896 Stück.

Die meisten Neuanmeldungen gab es 2025 im Handel (16.245) und im Bereich der automatischen Datenverarbeitung (5.003). Mit Blick auf die Bundesländer gab es in Wien die meisten (25.736) Neuanmeldungen. Danach folgen Niederösterreich (19.339), Oberösterreich (15.345) und die Steiermark (14.622).

spo/hai

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen zum Handelsende uneins -- ATX schließt leichter -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckte, tendierte der deutsche Leitindex leicht aufwärts. Der Dow zeigte sich im Freitagshandel mit Verlusten. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.
