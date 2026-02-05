|
05.02.2026 11:15:00
Zahl der offenen Stellen auch 2025 rückläufig
Der Rückgang im vergangenen Jahr zeigt sich in der "Offene-Stellen-Quote", sprich dem Anteil der offenen Stellen an allen verfügbaren Stellen. Diese lag mit 3,2 Prozent im Jahresschnitt um 0,8 Prozentpunkte unter dem Vorjahresschnitt. Die meisten offenen Stellen gab es 2025 mit 82.200 im Handel und Dienstleistungsbereich, gefolgt vom produzierenden Bereich mit 34.900 sowie dem öffentlichen und sozialen Bereich mit 22.800 Vakanzen.
Bruttoeinkommen laut Stellenausschreibungen höher
Beinahe unverändert hoch lag der Anteil an ausgeschriebenen Vollzeitstellen (82,5 Prozent). Eine leichte Steigerung zeichnete sich dabei beim Bruttoeinkommen für die potenziellen Beschäftigten ab: So waren 24,1 Prozent der Stellen mit mehr als 3.100 Euro ausgeschrieben (2024: 21,7 Prozent) und bei 29,7 Prozent lag das voraussichtliche Bruttoeinkommen zwischen 2.400 und 3.100 Euro (2024: 27,9 Prozent).
Für einen großen Teil der offenen Stellen (40,1 Prozent) war laut Arbeitgebern ein Pflichtschulabschluss ausreichend, rund 30 Prozent wünschten sich einen Lehrabschluss. Etwas mehr als ein Fünftel der Stellen erforderte entweder Matura (10,9 Prozent) oder einen darüber hinausgehenden Abschluss (11,8 Prozent). Bei gut 9 Prozent der Vakanzen handelte es sich um Lehrstellen.
(Redaktionelle Hinweise: GRAFIK 0166-26, Format 88 x 64 mm) tpo/kre
WEB http://www.statistik.at/
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.