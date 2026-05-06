06.05.2026 09:52:00

Zahl der offenen Stellen im 1. Quartal 2026 deutlich gesunken

Die Zahl der offenen Stellen in heimischen Unternehmen hat sich im ersten Quartal 2026 im Vergleich zum Vorjahresquartal deutlich reduziert. Durchschnittlich gab es in den ersten drei Monaten 133.100 offene Stellen, das waren um 13,6 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Auch die Offene-Stellen-Quote, also der Anteil offener Stellen an allen verfügbaren Stellen, fiel im Jahresvergleich um 0,5 Prozentpunkte auf 3,6 Prozent, teilte die Statistik Austria am Mittwoch mit.

Im Vergleich zum Vorquartal hat die Zahl der offenen Stellen dagegen um 11,2 Prozent zugelegt. Die Offene-Stellen-Quote lag bei 3,1 Prozent. Laut Statistik war das erste Quartal 2026 das erste Mal seit knapp zwei Jahren, dass die Zahl der offenen Stellen im Vergleich zum Quartal davor nicht gesunken ist.

bel/cri

WEB http://www.statistik.at/

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