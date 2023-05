Zahl der offenen Stellen wird kleiner

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Auf dem Arbeitsmarkt in Deutschland wird es wieder enger. Nach dem Allzeithoch bei den offenen Stellen im letzten Quartal des Jahres 2022 ging die Zahl im ersten Quartal deutlich um 237 000 zurück auf 1,75 Millionen zurück, teilte das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) am Donnerstag in Nürnberg als Ergebnis einer Betriebsbefragung mit. Im Vergleich zum ersten Quartal 2022 sei die Zahl nur leicht um 7700 gestiegen.

In den ersten drei Monaten des Jahres 2022 kamen damit auf 100 ausgeschriebene Stellen etwa 150 Arbeitslose. Im Westen lag das Verhältnis bei 100:140, im Osten bei 100:200. "Gegenüber dem Vorquartal bedeutet dies eine leichte Abkühlung am Arbeitsmarkt. Die Personalnachfrage ist jedoch nach wie vor hoch"", sagte IAB-Arbeitsmarktforscher Alexander Kubis.

Das Institut untersucht mit der IAB-Stellenerhebung viermal jährlich das gesamte Stellenangebot, also auch jene Stellen, die den Arbeitsagenturen nicht gemeldet werden. Im ersten Quartal lagen den Angaben zufolge Antworten von rund 7 100 Arbeitgebern aller Wirtschaftsbereiche vor./dm/DP/mis