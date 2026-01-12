12.01.2026 08:17:40

Zahl der Regelinsolvenzen in Deutschland steigt im Dezember

DOW JONES--Die Zahl der beantragten Regelinsolvenzen in Deutschland ist nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im Dezember um 15,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen. Bei den Ergebnissen ist zu berücksichtigen, dass die Anträge erst nach der ersten Entscheidung des Insolvenzgerichts in die Statistik einfließen. Der tatsächliche Zeitpunkt des Insolvenzantrags liegt in vielen Fällen annähernd drei Monate davor.

Für Oktober meldeten die Amtsgerichte nach endgültigen Ergebnissen 2.108 beantragte Unternehmensinsolvenzen. Das waren 4,8 Prozent mehr als im Vorjahresmonat.

Die Forderungen der Gläubiger aus den im Oktober gemeldeten Unternehmensinsolvenzen bezifferten die Amtsgerichte auf rund 2,6 Milliarden Euro. Im Vorjahresmonat hatten die Forderungen bei rund 3,8 Milliarden Euro gelegen.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

January 12, 2026 02:18 ET (07:18 GMT)

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer erwartet -- DAX vorbörslich stabil -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische Aktienmarkt dürfte schwächer in den Montagshandel starten, während der deutsche Leitindex wohl kaum bewegt eröffnen dürfte. An den Märkten in Fernost dominieren am Montag die Bullen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

