Zalando Aktie
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
|
27.11.2025 06:05:38
Zahl der Retouren steigt auf Rekordwert
BAMBERG/KÖLN (dpa-AFX) - Kunden in Deutschland schicken in diesem Jahr laut einer Prognose so viele online bestellte Produkte zurück wie nie zuvor. Die Zahl der Retourenpakete dürfte voraussichtlich auf 550 Millionen steigen, sagte der Retourenforscher Björn Asdecker von der Universität Bamberg. "Das ist ein Rekord." Grund ist der wieder anziehende Onlinehandel - wodurch auch die Zahl der meist kostenlosen Rücksendungen steigt.
Fast jedes vierte Online-Paket hierzulande wird laut Asdecker komplett oder teilweise zurückgeschickt. Während der Pandemie bestellten die Menschen mehr im Internet, die Zahl der Rücksendungen stieg 2021 auf etwa 530 Millionen. Nach einem Rückgang in den Folgejahren erreichte sie 2024 erneut dieses Niveau. Laut einer Studie des Handelsforschungsinstituts EHI ist die Retourenquote unverändert hoch. Am häufigsten zurückgeschickt wird Kleidung.
Der Bundesverband Paket und Expresslogistik (BPEX) erwartet, dass 2025 in Deutschland rund 4,37 Milliarden Sendungen befördert werden - etwa zwei Prozent mehr als im Vorjahr. Der klassische Onlinehandel wächst besonders stark. Das EHI erwartet, dass die größten 1.000 Onlineshops in Deutschland ihre Umsätze in diesem Jahr um mehr als fünf Prozent steigern können./cr/DP/zb
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Zalandomehr Nachrichten
|
26.11.25
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX mittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
26.11.25
|Börse Frankfurt in Grün: DAX am Mittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
26.11.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX startet im Minus (finanzen.at)
|
26.11.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX steigt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
25.11.25
|EQS-CMS: Zalando SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
25.11.25
|EQS-CMS: Zalando SE: Release of a capital market information (EQS Group)
|
25.11.25