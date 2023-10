Zahl der toten US-Amerikaner bei Hamas-Angriffen steigt auf 22

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Zahl der bei Angriffen von Hamas-Terroristen getöteten US-Amerikaner ist nach Angaben des US-Außenministeriums auf mindestens 22 gestiegen. "Zum jetzigen Zeitpunkt können wir den Tod von mindestens 22 US-Bürgern bestätigen", teilte ein Sprecher des Ministeriums der Deutschen Presse-Agentur in Washington am Mittwoch mit. Zuvor hatte Washington mindestens 14 Tote US-Staatsbürger gemeldet. US-Präsident Joe Biden hatte am Dienstag gesagt, dass auch US-Bürger unter den Geiseln der Hamas seien. Weitere Details gab es dazu zunächst nicht./nau/DP/he