Zahl der toten US-Amerikaner bei Hamas-Angriffen steigt auf 25

WASHINGTON/TEL AVIV (dpa-AFX) - Die Zahl der bei Angriffen islamistischer Hamas-Terroristen in Israel getöteten US-Amerikaner ist nach Angaben von US-Außenminister Antony Blinken auf mindestens 25 gestiegen. Man trauere über den "unermesslichen Verlust", sagte Blinken am Donnerstag in Tel Aviv bei einem Presseauftritt mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu. Zuvor hatte Washington mindestens 22 Tote US-Staatsbürger gemeldet. Nach Angaben der US-Regierung von Mittwoch galten 17 US-Bürger als vermisst. Es war offen, ob sich diese Zahl mit der gestiegenen Zahl der Todesopfer mittlerweile verändert hat./nau/DP/zb