Zahl der Übernahmen im ersten Halbjahr gesunken, Volumen vervierfacht

Während der globale Markt für Firmenübernahmen wegen hoher Zinsen und geopolitischer Spannungen zuletzt einen Dämpfer erlitt, erweist sich der M&A-Markt (Mergers & Acquisitions) hierzulande weitgehend als robust. Wie der Unternehmemensberater EY berichtet, ging zwar die Zahl der Käufe mit österreichischer Beteiligung im ersten Halbjahr 2023 um 14 auf 132 zurück, das Volumen der Übernahmen erhöhte sich jedoch von 1,1 Mrd. Euro auf 4 Mrd. Euro.

Laut EY lässt sich das Minus bei der Zahl der Firmenkäufe vorwiegend auf den Immobiliensektor zurückführen. Im Vergleich zur Vorperiode verringerte sich die Zahl der Übernahmen in diesem Bereich um 12 Käufe. Das gesamte Transaktionsvolumen hingegen vervierfachte sich beinahe im Vergleich zum ersten Halbjahr 2022, was vor allem an der Bekanntgabe mehrerer Transaktionsvolumina zu Übernahmen liege, insbesondere bei Deals von ausländischen Investorinnen und Investoren in Österreich.

Getrieben wurde das Volumen durch die Übernahme der cargo-partner GmbH durch Nippon Express um 1,4 Mrd. Euro (inkl. erfolgsabhängigem Zusatzpreis), dem anteiligen Kauf von 20 Prozent an der IMS Nanofabrication GmbH durch Bain Capital um 785 Mio. Euro sowie dem Kauf von 25,1 Prozent an der Energie Steiermark AG durch das Land Steiermark um 525 Mio. Euro. Außerdem leisteten die Übernahme von K-Businesscom AG durch Cancom SE um 165 Mio. Euro sowie das öffentliche Angebot zum Kauf von 29,9 Prozent von RHI Magnesita N.V. durch Rh?ne Capital einen nennenswerten Beitrag.

Aufgeschlüsselt nach Sektoren lag der Industriebereich bei den Transaktionsvolumen mit 2,1 Mrd. Euro voran, wobei vor allem die Transport- und Logistiksparte ins Gewicht fiel. Mit einem Volumen von 1,1 Mrd. Euro folgte dahinter der Technologie-, Medien- und Telekomsektor, sowie mit 0,6 Mrd. Euro der Energiesektor. Hinsichtlich der Anzahl der Transaktionen liegt ebenfalls der Industriesektor mit 39 Deals an der Spitze (29,5 Prozent aller Transaktionen), gefolgt vom Technologie-, Medien- und Telekomsektor (36 Transaktionen bzw. 27,3 Prozent) und dem Immobiliensektor (20 Deals beziehungsweise 15,2 Prozent der gesamten Anzahl).

Nach den Angaben des Unternehmensberaters, der in seine Analyse alle veröffentlichten Transaktionen mit österreichischer Mehrheits- und Minderheitsbeteiligung einbezog, zeichnet sich am österreichischen Markt ein Trend zur Lokalisierung ab. So nahmen Deals innerhalb Österreichs im Vergleichszeitraum um 10 Transaktionen zu, das entspricht einem Plus von etwas weniger als 50 Prozent. Ausländische Investorinnen und Investoren sind jedoch in Österreich ebenso aktiv, wenngleich ihr Interesse an österreichischen Unternehmen ("Inbound") mit 56 Deals exakt gleich blieb. Wichtigstes Herkunftsland bei ausländischen Direktinvestitionen blieb Deutschland mit 21,4 Prozent aller Käufe.

