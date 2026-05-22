Zahl der Unternehmensinsolvenzen sinkt im Februar leicht

DOW JONES--Die Zahl der beantragten Unternehmensinsolvenzen in Deutschland ist nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im Februar um 0,7 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gesunken. Für Februar meldeten die Amtsgerichte 2.053 beantragte Unternehmensinsolvenzen.

Bei den Ergebnissen ist zu berücksichtigen, dass die Anträge erst nach der ersten Entscheidung des Insolvenzgerichts in die Statistik einfließen. Der tatsächliche Zeitpunkt des Insolvenzantrags liegt in vielen Fällen annähernd drei Monate davor. Zudem lagen für Februar keine Daten aus Rheinland-Pfalz vor; für die Berechnung des Bundesergebnisses wurden daher die Vorjahreswerte verwendet.

Die Forderungen der Gläubiger aus den im Februar gemeldeten Unternehmensinsolvenzen bezifferten die Amtsgerichte auf rund 2,5 Milliarden Euro. Im Vorjahresmonat hatten die Forderungen bei rund 9,0 Milliarden Euro gelegen. Dieser deutliche Rückgang bei nur geringfügig veränderten Fallzahlen resultiert daraus, dass im Februar weniger wirtschaftlich bedeutende Unternehmen Insolvenz anmelden mussten als im Vorjahr.

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May 22, 2026 02:26 ET (06:26 GMT)