Zahl der Unternehmensinsolvenzen steigt im November leicht

DOW JONES--Die Zahl der beantragten Unternehmensinsolvenzen in Deutschland ist nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im November um 0,4 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen. Bei den Ergebnissen ist zu berücksichtigen, dass die Anträge erst nach der ersten Entscheidung des Insolvenzgerichts in die Statistik einfließen. Der tatsächliche Zeitpunkt des Insolvenzantrags liegt in vielen Fällen annähernd drei Monate davor.

Für November meldeten die Amtsgerichte 1.794 beantragte Unternehmensinsolvenzen. Im bisherigen Jahresverlauf von Januar bis November lag die Zahl der Fälle damit 10,0 Prozent über dem Vorjahreszeitraum.

Die Forderungen der Gläubiger aus den im November gemeldeten Unternehmensinsolvenzen bezifferten die Amtsgerichte auf rund 1,5 Milliarden Euro. Im Vorjahresmonat hatten die Forderungen bei rund 2,8 Milliarden Euro gelegen.

