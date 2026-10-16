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16.10.2026 08:14:42
Zahl der Wohnbaugenehmigungen in Deutschland August +6,8% gg Vj
DOW JONES--In Deutschland sind im August 20.600 Genehmigungen für den Bau von Wohnungen erteilt worden. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, waren das 6,8 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Die Zahl der genehmigten Wohnungen im Neubau stieg um 4,2 Prozent auf 16.500 und die von Wohnungen in umzubauenden Gebäuden um 18,2 Prozent auf 4.200. Bei den Ergebnissen ist zu beachten, dass Baugenehmigungen häufig nicht in den Berichtsmonat ihrer Erteilung, sondern durch Nachmeldungen der Baubehörden erst später in die Statistik einfließen.
Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com
DJG/hab/mgo
(END) Dow Jones Newswires
October 16, 2026 02:14 ET (06:14 GMT)
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