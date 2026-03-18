18.03.2026 08:15:46

Zahl der Wohnungsbaugenehmigungen in Deutschland im Januar +8,4% gg Vj

DOW JONES--Die Zahl der Wohnungsbaugenehmigungen in Deutschland ist im Januar gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, wurde im Januar der Bau von 19.500 Wohnungen genehmigt. Das waren 8,4 Prozent mehr als im Januar 2025. Dabei stieg die Zahl der genehmigten Wohnungen im Neubau um 7,4 Prozent und in umzubauenden Gebäuden um 13,5 Prozent. Die Zahl der Baugenehmigungen für Einfamilienhäuser erhöhte sich um 12,6 Prozent, bei Zweifamilienhäusern waren es 26,1 Prozent mehr und bei Mehrfamilienhäusern 7,1 Prozent.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

March 18, 2026 03:16 ET (07:16 GMT)

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