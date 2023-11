Zahl offener Stellen in den USA steigt überraschend

Washington (Reuters) - Der Arbeitsmarkt in den USA läuft trotz der Zinserhöhungsserie der Notenbank weiter heiß.

Die Zahl der offenen Stellen, ein Maß für die Nachfrage nach Arbeitskräften, stieg überraschend: Diese auch für die Notenbank Fed wichtige Kennziffer legte per Ende September auf 9,553 Millionen zu, wie das Arbeitsministerium am Mittwoch zu seiner monatlichen Umfrage (Jolts) mitteilte. Von Reuters befragte Experten hatten lediglich mit 9,250 Millionen gerechnet. Zugleich wurde der Vormonatswert auf 9,497 Millionen von 9,610 Millionen nach unten revidiert.

Am Freitag legt die Regierung den Arbeitsmarktbericht für Oktober vor. Dabei rechnen Ökonomen mit einem soliden Stellenzuwachs von 180.000 außerhalb der Landwirtschaft, nach 336.000 im September.

Die Notenbank hat sich mit einer Serie von Zinserhöhungen gegen die hohe Inflation gestemmt und damit auch versucht, den heiß gelaufenen Arbeitsmarkt abzukühlen. Fed-Chef Jerome Powell hat die Finanzmärkte für den am Abend (19.00 MEZ) anstehenden Zinsentscheid darauf vorbereitet, dass der Schlüsselsatz in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent bleibt. Erstmals seit Beginn der geldpolitischen Straffungsserie im März 2022 könnte die Fed somit auf zwei aufeinander folgenden Sitzungen die Füße still halten.

