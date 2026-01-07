|
Zahl offener US-Stellen im November niedriger als erwartet
DOW JONES--Die Zahl der offenen Stellen in den USA ist im November niedriger als erwartet gewesen. Wie das US-Arbeitsministerium im Rahmen seiner Job Openings and Labor Turnover Summary (Jolts) mitteilte, gab es 7,15 (Oktober: 7,45) Millionen offene Stellen. Erwartet worden waren 7,6 Millionen - auf Basis eines vorläufigen Oktober-Werts von 7,67 Millionen.
Die Zahl der freiwilligen Kündigungen stieg auf 3,16 auf (2,97) Millionen. Die Zahl der Entlassungen verringerte sich auf 1,69 (1,85) Millionen.
