13.03.2026 15:29:41

Zahl offener US-Stellen steigt im Januar stärker als erwartet

DOW JONES--Die Zahl der offenen Stellen in den USA ist im Januar deutlicher als erwartet gestiegen. Wie das US-Arbeitsministerium im Rahmen seines Job Openings and Labor Turnover Summary (Jolts) mitteilte, gab es 6,95 (Dezember: 6,55) Millionen offene Stellen. Erwartet worden waren 6,75 Millionen. Die Zahl der freiwilligen Kündigungen sank auf 3,14 (3,23) Millionen und die Zahl der Entlassungen auf 1,63 (1,67) Millionen.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

March 13, 2026 10:30 ET (14:30 GMT)

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