Zahl offener US-Stellen steigt im Mai leicht

DOW JONES--Die Zahl der offenen Stellen in den USA ist im Mai leicht gestiegen. Wie das US-Arbeitsministerium im Rahmen seiner Job Openings and Labor Turnover Summary (Jolts) mitteilte, gab es 7,594 (April: 7,585) Millionen offene Stellen. Die Zahl der freiwilligen Kündigungen stieg auf 3,065 (3,043) Millionen und die der Entlassungen auf 1,708 (1,667) Millionen.

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June 30, 2026 10:03 ET (14:03 GMT)