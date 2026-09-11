Zahl registrierter Unternehmensinsolvenzen in Deutschland 15,8% über Vj

DOW JONES--Deutsche Amtsgerichte haben im Juni 2.266 beantragte Unternehmensinsolvenzen registriert. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, waren das 15,8 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Bei den Ergebnissen ist zu berücksichtigen, dass die Anträge erst nach der ersten Entscheidung des Insolvenzgerichts in die Statistik einfließen. Der tatsächliche Zeitpunkt des Insolvenzantrags liegt in vielen Fällen annähernd drei Monate davor.

Von Januar bis Juni 2026 gingen demnach 12.812 Anträge auf Unternehmensinsolvenz ein. Das waren 6,7 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Eine höhere Zahl von Unternehmensinsolvenzen gab es zuletzt mit 13.253 Fällen im ersten Halbjahr 2013. Die Forderungen der Gläubiger aus den im ersten Halbjahr gemeldeten Unternehmensinsolvenzen bezifferten die Amtsgerichte auf rund 18,5 Milliarden Euro. Von Januar bis Juni 2025 hatten die Forderungen bei rund 28,2 Milliarden Euro gelegen.

Daneben gab es gab es im Juni 6.839 Verbraucherinsolvenzen - 5,1 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Für das erste Halbjahr 2026 wurde ein Anstieg um 2,4 Prozent auf 38.932 gemeldet.

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September 11, 2026 02:14 ET (06:14 GMT)