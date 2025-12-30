Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
30.12.2025 13:37:00
Zahlen, bitte! 809.825 Gulden des Jacob Fugger - Elon Musk der frühen Neuzeit
Vor 500 Jahren kam Jacob Fugger durch kluges Handeln in Wirtschaft und Politik zu großem Reichtum. Zudem schuf er die erste Sozialbausiedlung der Welt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Teslamehr Nachrichten
|
29.12.25
|Aktienvergleich der Tech-Giganten: Warum Tesla, NVIDIA, Apple und Amazon outperformen (finanzen.at)
|
29.12.25
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
29.12.25