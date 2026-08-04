Damm Aktie
ISIN: ES0125690067
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04.08.2026 13:37:00
Zahlen, bitte! Atlantropa: 14.200 Meter breiter Damm für eine neue Welt
Das 1931 von einem Deutschen erdachte wahnwitzige Atlantropa-Projekt sollte den Energiehunger Europas stillen und das Mittelmeer in Teilen austrocknen. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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