Damm Aktie

Damm für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: ES0125690067

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.08.2026 13:37:00

Zahlen, bitte! Atlantropa: 14.200 Meter langer Damm für eine neue Welt

Das 1931 von einem Deutschen erdachte wahnwitzige Atlantropa-Projekt sollte den Energiehunger Europas stillen und das Mittelmeer in Teilen austrocknen. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Damm SA New Share Issue 2014 from Allocation Issue

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu Damm SA New Share Issue 2014 from Allocation Issue

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.08.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.08.26 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Die Top 30 der bestbezahlten CEOs in den USA
02.08.26 Juli 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 31

Börse aktuell - Live Ticker

Zahlreiche Bilanzvorlagen: ATX mit leichtem Plus -- DAX-Anleger unentschlossen - kaum Bewegung -- Mehrheitlich Verluste in Asien
Der ATX zeigt sich mit Gewinnen. Der deutsche Aktienmarkt zeigt wenig Bewegung. An den Börsen in Fernost dominieren die Bären.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen