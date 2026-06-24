SIE Aktie
WKN DE: A41ADM / ISIN: JP3161620004
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24.06.2026 13:37:00
Zahlen, bitte! Auf der Welt gibt es 11.422 Großstädte - was wir über sie wissen
Was eine Stadt ist, ist überall auf der Welt anders. Trotzdem hat es eine Forschungsgruppe geschafft, eine Datenbank aller Großstädte der Welt zu erstellen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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