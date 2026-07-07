Hertz Global Holdings Aktie
WKN DE: A0LC3E / ISIN: US42805T1051
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07.07.2026 13:37:00
Zahlen, bitte! Der 52-Hertz-Wal - Einsamster Meeressäuger der Welt?
Kreuzung oder Anomalie? Ein mysteriöser Walgesang fasziniert die Forschung: Der Wal singt so hoch, dass er sich deutlich von anderen unterscheidet.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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