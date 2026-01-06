Lufthansa Aktie

WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125

06.01.2026 13:37:00

Zahlen, bitte! Mit 162 Flugzeugen zu neuen Zielen: Die Gründung der Lufthansa

Am 6. Januar 1925 wurde die Lufthansa gegründet. Die Fluggesellschaft mit dem markanten Kranich erlebte in den 100 Jahren eine wechselhafte Geschichte.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
