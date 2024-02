Zahlreiche Defizite aufgedeckt: US-Behörde findet Mängel bei Boeings Qualitätskontrollen

Nach einem verheerenden Sicherheitsvorfall mit einer fast neuen Boeing -Maschine im Januar, steht der Flugzeugbauer erneut unter Druck. Die US-Luftfahrtbehörde prangert nun grundlegende Probleme in dem Unternehmen an. Offenbar herrscht eine Kultur, in der Probleme lieber verschwiegen als gemeldet werden. Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV Zum vollständigen Artikel