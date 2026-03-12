Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|
12.03.2026 08:42:12
Zahlreiche Flüge fallen aus: Lufthansa-Piloten starten Streik
Die Vereinigung Cockpit ruft die mehr als 5000 Lufthansa-Piloten zu einem Streik auf. Besonders Passagiere an den großen Drehkreuzen München und Frankfurt müssen sich auf Behinderungen einstellen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen in Rot
An den asisatischen Börsen dominieren zum Wochenende die Bären.