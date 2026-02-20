Dell Technologies Aktie
WKN DE: A2N6WP / ISIN: US24703L2025
|
20.02.2026 13:16:00
Zahlreiche Kernel-Lücken in Dell PowerProtect Data Manager geschlossen
Dells Backuplösung PowerProtect Data Manager ist unter anderem für Schadcode-Attacken anfällig. Sicherheitspatches stehen zum Download bereit. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
