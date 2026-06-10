Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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10.06.2026 10:29:36
Zahlreiche Sieger und zwei Longdrive-Weltmeister bei der BMW International Open 2026.
+++ Titelverteidiger Daniel Brown (ENG) möchte bei der BMW International Open (1. bis 5. Juli 2026) Geschichte schreiben +++ Dritter Masters-Champion im Feld: Danny Willett (ENG) zurück in München +++ Ehemalige Sieger Ewen Ferguson (SCO), Pablo Larrazábal (ESP), Martin Kaymer (GER) und Thriston Lawrence (RSA) schlagen ab +++ Longdrive-Event mit den Weltmeistern Martin Borgmeier (GER) und Zack Holton (USA) +++ München-Debüt für Brad Dalke (USA) +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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