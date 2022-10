Zahlungsausfallrisiko steigt im Handel, Holz- und Verpackungsbranche

Das Risiko für Zahlungsausfälle in Österreich steigt in einzelnen Branchen. Das sind der Handel sowie die Holz- und die Verpackungsbranche. Zu dieser Einschätzung kommt Coface in einer vierteljährlich erscheinenden Risikoanalyse. Diese drei Branchen seien von "medium risk" zu "high risk" herabgestuft worden, teilte Coface am Freitag mit.

"Die Herabstufung dieser Branchen ist kein österreichisches Phänomen, vielmehr folgt die Entwicklung dem gesamteuropäischen Trend", so Dagmar Koch vom Österreich-Ableger des weltweittätigen französischen Kreditversicherers. "Während in der Holzindustrie aufgrund von Waldbränden, Dürren und Schädlingsbefall, geringes Angebot einer hohen Nachfrage gegenübersteht, sind in der Verpackungsindustrie hohe Energiekosten, im Einzelhandel die gestiegenen Konsumentenpreise für die Abstufung verantwortlich."

