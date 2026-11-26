Revolut Aktie
WKN DE: NETREV / ISIN: NET00REVOLU0
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26.11.2026 12:04:00
Zahlungsverfahren: Bluecode unterstützt Alipay und PayPay, Revolut Blik
Wer in Asien unterwegs ist, benötigt die bei uns wenig üblichen QR-Zahlverfahren. Bluecode will Brücke sein. Revolut unterstützt unterdessen Blik aus Polen.
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