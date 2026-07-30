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30.07.2026 06:31:29
Zahrat Al Waha for Trading Company Registered: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Zahrat Al Waha for Trading Company Registered ließ sich am 27.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Zahrat Al Waha for Trading Company Registered die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Umsatz lag bei 181,0 Millionen SAR – das entspricht einem Zuwachs von 37,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 131,6 Millionen SAR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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