Zahrat Al Waha for Trading Company Registered: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Zahrat Al Waha for Trading Company Registered ließ sich am 27.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Zahrat Al Waha for Trading Company Registered die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Umsatz lag bei 181,0 Millionen SAR – das entspricht einem Zuwachs von 37,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 131,6 Millionen SAR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at