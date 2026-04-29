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29.04.2026 06:31:29
Zahrat Al Waha for Trading Company Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Zahrat Al Waha for Trading Company Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,04 SAR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,040 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,29 Prozent auf 128,8 Millionen SAR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 125,9 Millionen SAR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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