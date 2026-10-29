Zahrat Al Waha for Trading Company Registered: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Zahrat Al Waha for Trading Company Registered hat am 26.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,07 SAR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Zahrat Al Waha for Trading Company Registered ein EPS von 0,030 SAR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 52,42 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 185,7 Millionen SAR, während im Vorjahreszeitraum 121,9 Millionen SAR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at