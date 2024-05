Zahrat Al Waha for Trading Company Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Zahrat Al Waha for Trading Company Registered veröffentlichte am 06.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 0,16 SAR. Im letzten Jahr hatte Zahrat Al Waha for Trading Company Registered einen Gewinn von 0,090 SAR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat Zahrat Al Waha for Trading Company Registered im vergangenen Quartal 137,1 Millionen SAR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 12,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Zahrat Al Waha for Trading Company Registered 156,8 Millionen SAR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at