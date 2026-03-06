Zahrat Al Waha for Trading Company Registered stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Zahrat Al Waha for Trading Company Registered lud am 03.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 0,09 SAR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Zahrat Al Waha for Trading Company Registered 0,030 SAR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 17,09 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 96,0 Millionen SAR. Im Vorjahreszeitraum waren 115,8 Millionen SAR in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,010 SAR eingefahren. Im Vorjahr waren 0,050 SAR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 12,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 544,69 Millionen SAR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 475,34 Millionen SAR.

Redaktion finanzen.at