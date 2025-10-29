Zahrat Al Waha for Trading Company Registered zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Zahrat Al Waha for Trading Company Registered lud am 27.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,27 SAR, nach 0,180 SAR im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig standen 121,9 Millionen SAR in den Büchern – ein Minus von 16,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zahrat Al Waha for Trading Company Registered 146,5 Millionen SAR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at