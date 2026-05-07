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07.05.2026 06:31:29
Zain Bahrain BSC hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Zain Bahrain BSC hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,05 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 21,0 Millionen BHD, während im Vorjahreszeitraum 21,0 Millionen BHD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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