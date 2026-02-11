Zain Bahrain BSC: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Zain Bahrain BSC ließ sich am 08.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Zain Bahrain BSC die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 BHD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Zain Bahrain BSC ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,010 BHD in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 21,7 Millionen BHD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Zain Bahrain BSC 19,8 Millionen BHD umgesetzt.

Mit einem EPS von 0,020 BHD lag das Ergebnis je Aktie für das Gesamtjahr auf dem Vorjahreswert, als Zain Bahrain BSC mit 0,020 BHD je Aktie genauso viel verdiente.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 82,41 Millionen BHD gegenüber 77,24 Millionen BHD im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at