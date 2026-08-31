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31.08.2026 06:31:29
Zaklady Lentex: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Zaklady Lentex stellte am 28.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS belief sich auf 0,20 PLN gegenüber 0,130 PLN je Aktie im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 85,2 Millionen PLN in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Zaklady Lentex einen Umsatz von 85,0 Millionen PLN eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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