Zaklady Lentex gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Zaklady Lentex hat am 30.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,04 PLN vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Zaklady Lentex ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,040 PLN in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 68,0 Millionen PLN – das entspricht einem Minus von 7,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 73,5 Millionen PLN in den Büchern gestanden hatten.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,410 PLN beziffert, während im Vorjahr 0,500 PLN je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 1,63 Prozent auf 308,01 Millionen PLN. Im Vorjahr hatte Zaklady Lentex 313,11 Millionen PLN umgesetzt.

Redaktion finanzen.at