Zaklady Lentex hat am 20.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,17 PLN präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,150 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 86,0 Millionen PLN – das entspricht einem Zuwachs von 6,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 80,7 Millionen PLN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at