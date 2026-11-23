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23.11.2026 06:31:29
Zaklady Lentex informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Zaklady Lentex hat am 20.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,17 PLN präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,150 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 86,0 Millionen PLN – das entspricht einem Zuwachs von 6,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 80,7 Millionen PLN erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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