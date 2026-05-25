Zaklady Lentex vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Zaklady Lentex hat am 22.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurden 0,08 PLN je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Zaklady Lentex 0,090 PLN je Aktie eingenommen.

Mit einem Umsatz von 68,8 Millionen PLN, gegenüber 74,4 Millionen PLN im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 7,57 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at