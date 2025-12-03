Zaklady Przemyslu Cukierniczego Otmuchow stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Zaklady Przemyslu Cukierniczego Otmuchow hat am 01.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,09 PLN beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Zaklady Przemyslu Cukierniczego Otmuchow -0,180 PLN je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 30,36 Prozent auf 86,6 Millionen PLN. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 66,5 Millionen PLN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at