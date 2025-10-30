Zaklady Przemyslu Cukierniczego Wawel hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Zaklady Przemyslu Cukierniczego Wawel äußerte sich am 28.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 15,24 PLN präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Zaklady Przemyslu Cukierniczego Wawel ein EPS von 10,66 PLN je Aktie vermeldet.

Zaklady Przemyslu Cukierniczego Wawel hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 171,9 Millionen PLN abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 158,6 Millionen PLN erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at