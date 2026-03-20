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20.03.2026 06:31:28
Zaklady Przemyslu Cukierniczego Wawel präsentierte Quartalsergebnisse
Zaklady Przemyslu Cukierniczego Wawel stellte am 18.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 28,96 PLN gegenüber 24,62 PLN im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 234,6 Millionen PLN generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 239,4 Millionen PLN ausgewiesen.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 65,50 PLN. Im Vorjahr waren 57,08 PLN je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 739,44 Millionen PLN ausgewiesen. Im Vorjahr waren 689,28 Millionen PLN in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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