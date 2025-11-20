Zaklady Tworzyw Sztucznych Zabkowice-Erg: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Zaklady Tworzyw Sztucznych Zabkowice-Erg hat am 18.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,13 PLN je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Zaklady Tworzyw Sztucznych Zabkowice-Erg 0,080 PLN je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Zaklady Tworzyw Sztucznych Zabkowice-Erg 17,4 Millionen PLN umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 18,2 Millionen PLN umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at